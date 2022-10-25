Тренер «Рейнджерс» – о матче с «Наполи»: «Будем делать все возможное для победы»

Наставник «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст высказался о предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Наполи».

«Наполи» — худший вариант в нашем непростом положении. Они выиграли 11 игр подряд, но мы это уже знаем. Мы будем делать всё возможное для победы», — приводит слова бывшего футболиста сборной Нидерландов издание Tuttomercato. Ван Бронкхорст отметил, что победа в поединке против такой команды поможет коллективу из Глазго выбраться из сложной ситуации.

Напомним, что в Лиге чемпионов у «Рейнджерс» ноль очков в четырёх турах. Шотландский клуб сохранил шансы только на участие во втором по значимости еврокубке.

