«Севилья» выбила «Копенгаген» из еврокубков, забив датчанам три мяча

Проигравший в паре «Севилья» - «Копенгаген» досрочно терял шансы на евровесну уже после пятого тура Лиги чемпионов. И этим неудачником закономерно стали датчане. В первом тайме Хакон-Арнар Харальдссон закручивал мяч в дальнюю девятку, и голкипер с трудом парировал. Аналогично вратарь выручил после выстрела Сусо с угла вратарской. После перерыва Виллиам Клем с рикошетом от газона пробил с линии штрафной в штангу. В ответ Иско со средней дистанции бил под перекладину - сэйв. На 61-й минуте Юссеф Эн-Несири выскочил из-за спин защитников и коснулся мяча у линии вратарской, и здесь голкипер не выручил - 1:0. Гости ответили ударом головой Дикса - перекладина. И все же точку поставил Иско резаным ударом с угла штрафной площади - 2:0. Эрик Ламела пробил, голкипер выручил, но Гонсало Монтьель добавил мяч - 3:0.

«Севилья» с 5 очками имеет шансы на второе место.

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