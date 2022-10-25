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Лига чемпионов

«Севилья» выбила «Копенгаген» из еврокубков, забив датчанам три мяча

25 Октября 2022 • 21:40 Комментировать
Севилья
3:0
Копенгаген
окончен

Проигравший в паре «Севилья» - «Копенгаген» досрочно терял шансы на евровесну уже после пятого тура Лиги чемпионов. И этим неудачником закономерно стали датчане. В первом тайме Хакон-Арнар Харальдссон закручивал мяч в дальнюю девятку, и голкипер с трудом парировал. Аналогично вратарь выручил после выстрела Сусо с угла вратарской. После перерыва  Виллиам Клем с рикошетом от газона пробил с линии штрафной в штангу. В ответ Иско со средней дистанции бил под перекладину - сэйв. На 61-й минуте Юссеф Эн-Несири выскочил из-за спин защитников и коснулся мяча у линии вратарской, и здесь голкипер не выручил  - 1:0. Гости ответили ударом головой Дикса - перекладина. И все же точку поставил Иско резаным ударом с угла штрафной площади - 2:0. Эрик Ламела пробил, голкипер выручил, но Гонсало Монтьель добавил мяч - 3:0.

«Севилья» с 5 очками имеет шансы на второе место.

Протокол игры  
Севилья3:0Копенгаген
(1:0) Эн-Несири Юссеф61'  
(2:0) Иско Аларкон88'  
(3:0) Монтьель Гонсало90'  
Дмитрович МаркоМонтьель Гонсало  78'Гудель НеманьяМаркан МаркосТеллес АлексХордан ХоанРакитич ИванСусо Хесус 55' (Ламела Эрик ( 55'  72') Иско АларконГомес Алехандро 77' (Акунья Маркос ( 77') Дольберг Каспер 46' (Эн-Несири Юссеф ( 46'Мир Рафа 70')
Запасные: Кармона Хосе АнхельФлорес АльбертоСалас КикеБуну ЯссинНавас ХесусРекик КаримДилейни ТомасЯнузай Аднан
Грабара КамилЙелерт Элиас 81' (Дикс Кевин ( 81') Хочолава Давид  90'Лунд Йенсен Вальдемар 81' (Соренсен Кристиан I ( 81'  86') Кристансен ВикторЛерагер ЛукасКлассон Виктор  69'Йоханнессон Исак-Бергманн 62' (Бардгджи Руни ( 62') Харальдссон Хакон-Арнар 72' (Корнелиус Андреас ( 72') Дарами МохаммедЙонссон Карл-Йохан
Запасные: Анкерсен ПетерДитмер АндреасМукайру ПолОскарссон Орри
25 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

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2:0. Гол Иско (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Удар Дикса в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Удар Дикса в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
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Клем попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Клем попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Севилья Копенгаген
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