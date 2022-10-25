«Манчестер Сити» объявил состав на игру с дортмундской «Боруссией»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» сразится в гостевом матче с дортмундской «Боруссией». Накануне игры каталонский наставник «горожан» Хосеп Гвардиола объявил состав на матч с немецким клубом.

«Манчестер Сити»: Ортега, Стоунз, Диас, Аке, Канселу, Марез, Родриго, Гюндоган, Фоден, Альварес, Холанн.

Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.