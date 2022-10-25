​Спаллетти: «Матч против «Рейнджерса» может оказаться решающим»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался перед матчем против «Рейнджерса» в Лиге чемпионов.

«Во всех турнирах нужно отдавать все силы, делать всё возможное. Повторять что-то, отдаваться по максимуму всегда – трудная задача.

Матч против «Рейнджерса» может оказаться решающим. Если мы выиграем, то будем иметь 15 очков и сможем отталкиваться от разности мячей в игре с «Ливерпулем».

Я смотрел матчи «Рейнджерса», они многое делают хорошо. В их последней игре с «Ливерпулем» в конце первого тайма счёт был 1:1, и обе команды имели моменты. Ошибочно полагать, что играть против «Рейнджерса» будет легко», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.