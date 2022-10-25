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Лига чемпионов

​Спаллетти: «Матч против «Рейнджерса» может оказаться решающим»

25 Октября 2022 • 19:17 Комментировать
Наполи
...
Рейнджерс
26.10 22:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался перед матчем против «Рейнджерса» в Лиге чемпионов.

«Во всех турнирах нужно отдавать все силы, делать всё возможное. Повторять что-то, отдаваться по максимуму всегда – трудная задача.

Матч против «Рейнджерса» может оказаться решающим. Если мы выиграем, то будем иметь 15 очков и сможем отталкиваться от разности мячей в игре с «Ливерпулем».

Я смотрел матчи «Рейнджерса», они многое делают хорошо. В их последней игре с «Ливерпулем» в конце первого тайма счёт был 1:1, и обе команды имели моменты. Ошибочно полагать, что играть против «Рейнджерса» будет легко», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Рейнджерс
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НАПОЛИ РЕЙНДЖЕРС
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