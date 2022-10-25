​Ройс не сыграет с «Манчестер Сити»

Лидер и капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не примет участие во вторничном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Sport1 Патрик Бергер.

Марко Ройс не так давно повторно угодил в лазарет дортмундского клуба – у нападающего снова возникли проблемы с лодыжкой.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом противостояния во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.