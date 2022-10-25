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Павлюченко сделал прогноз на матч «Боруссия» - «Манчестер Сити»

25 Октября 2022 • 12:18 Комментировать
Боруссия Д
...
Манчестер Сити
1 3.65 X 4.50 2 1.70
Через 9 ч. 15 мин.

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко высказался относительно поединка между дортмундской «Боруссией» и «Манчестер Сити» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» в этом матче обязательно забьет и, скорее всего, - даже не раз. Считаю, что у дормундцев не хватит ресурсов сдержать подопечных Гвардиолы, они проиграют», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч состоится на стадионе в Дортмунде сегодня, 25 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. После четырех туров «горожане» лидируют в турнирной таблице, а «шмели» занимают второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Манчестер Сити Боруссия Дортмунд
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БОРУССИЯ Д МАНЧЕСТЕР СИТИ
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