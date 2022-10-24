Гвардиола высказался о Беллингеме, на которого претендует большинство топ-клубов АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о восходящей суперзвезде из дортмундской «Боруссии».

Журналисты задали испанцу вопрос о Джуде Беллингеме в преддверии матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити», который пройдёт 25 октября.

«На мой взгляд, «Боруссия» – идеальный клуб для молодых талантов. Возможно, если Беллингем перейдёт в топ-команду АПЛ, у него будет не так много игровой практики, которая необходима молодым игрокам для развития.

Дело не только в его игровых навыках, но и в менталитете: он приехал в Дортмунд в 17 лет, а в 19 уже получает капитанскую повязку и выступает в сборной Англии. Это впечатляет», – заявил Гвардиола.