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Лига чемпионов

Гвардиола высказался о Беллингеме, на которого претендует большинство топ-клубов АПЛ

24 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Боруссия Д
...
Манчестер Сити
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Через 21 ч. 33 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о восходящей суперзвезде из дортмундской «Боруссии».

Журналисты задали испанцу вопрос о Джуде Беллингеме в преддверии матча Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити», который пройдёт 25 октября.

«На мой взгляд, «Боруссия» – идеальный клуб для молодых талантов. Возможно, если Беллингем перейдёт в топ-команду АПЛ, у него будет не так много игровой практики, которая необходима молодым игрокам для развития.

Дело не только в его игровых навыках, но и в менталитете: он приехал в Дортмунд в 17 лет, а в 19 уже получает капитанскую повязку и выступает в сборной Англии. Это впечатляет», – заявил Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Хосеп Гвардиола Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д МАНЧЕСТЕР СИТИ
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