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​«Аякс», «Бенфика» и украинское «Динамо» - в лидерах по воспитанникам в лучших лигах Европы

24 Октября 2022 • 13:16 Комментировать

Специалисты из CIES Football Observatory провели очередное интересное исследование в мире футбола. Они проанализировали составы команд (на 1 октября 2022 года), выступающих в 31 лучшем дивизионе Европы. Эти составы были проанализированы на предмет клубов, воспитанниками которых являются футболисты.

На первом месте этого своеобразного рейтинга расположился «Аякс», воспитавший для таких клубов 85 футболистов. В тройке также располагаются «Бенфика» (73) и украинское «Динамо» (72).

Дальше идут загребское «Динамо» (69), украинский «Шахтёр» (64) и сербский «Партизан» (63).

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