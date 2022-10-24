​«Аякс», «Бенфика» и украинское «Динамо» - в лидерах по воспитанникам в лучших лигах Европы

Специалисты из CIES Football Observatory провели очередное интересное исследование в мире футбола. Они проанализировали составы команд (на 1 октября 2022 года), выступающих в 31 лучшем дивизионе Европы. Эти составы были проанализированы на предмет клубов, воспитанниками которых являются футболисты.

На первом месте этого своеобразного рейтинга расположился «Аякс», воспитавший для таких клубов 85 футболистов. В тройке также располагаются «Бенфика» (73) и украинское «Динамо» (72).

Дальше идут загребское «Динамо» (69), украинский «Шахтёр» (64) и сербский «Партизан» (63).