Набрав только одно очко в двух матчах против «Интера» (0:1, 3:3), «Барселона» почти лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Звёздный нападающий Роберт Левандовски, который летом перешёл в каталонский клуб из «Баварии», рискует весной выступать лишь в Лиге Европы. Комментарий на этот счёт дал хавбек мюнхенской команды Леон Горецка.

«Левандовски был избалован в «Баварии» - всегда доходил как минимум до 1/8 финала Лиги чемпионов. Но таковы реалии. Теперь мы не должны думать об этом», - сказал Горецка, чьи слова приводит Bild.

Для сохранения шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов «Барселоне» нужна осечка «Интера» в дуэли с чешской «Викторией».