​УЕФА выплатил компенсацию после переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге. Впрочем, из-за санкций в отношении России матч перенесли в Париж. УЕФА уже выплатил компенсацию всем организациям, которые участвовали в организации финального поединка. Об этом рассказал Алексей Сорокин, который возглавлял оргкомитет.

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь», - высказался Сорокин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.