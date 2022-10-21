Чеферин резко высказался о Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин резко высказался против проведения Суперлиги на фоне участившихся слухов о возрождении проекта.

«Мы здесь, чтобы поговорить о футболе, а Суперлига — это не футбол. Руководство Суперлиги отправило мне «письмо», но я его ещё не читал. Я уверен, что они захотят быть всё ближе и ближе», — цитирует словенского функционера издание Efe. Отметим, что Чеферин выразил свою позицию на совместной пресс-конференции с руководителем КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом.

Напомним, что в апреле прошлого года 12 европейских грандов неожиданно заявили о создании Суперлиги, однако их проект прожил около суток. Информация о возрождении турнира может дажепоставить на паузу испанский чемпионат.

