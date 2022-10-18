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Лига чемпионов

​Роналдо похвалил «Интер» за матчи против «Барселоны»

18 Октября 2022 • 19:27 Комментировать

«Интер» значительно увеличил свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, набрав четыре матча в двух матчах против «Барселоны». Дома команда Симоне Индзаги победила (1:0), а на выезде – сыграла вничью (3:3). Об этих играх высказался бразилец Роналдо, который в своей богатой карьере поиграл и за «Интер», и за «Барселону».

«Я слежу за итальянским футболом. Видел оба матча «Интера» против «Барселоны». «Нерадзурри» очень хорошо сыграли, это были две гигантские игры против отличной команды.

Сможет ли «Интер» бороться за Скудетто? До этого ещё далеко», - сказал Роналдо в эфире Sportmediaset.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Интер Милан Барселона
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