Жиру: «Судьба путёвки в плей-офф ЛЧ находится в руках «Милана»

Французский центрфорвард «Милана» Оливье Жиру высказался о шансах своей команды побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы были очень огорчены после поражения в матче с «Челси». Теперь у нас огромная мотивация на оставшиеся две встречи групповой стадии. Если победим, то пройдем дальше. Судьба путевки в плей-офф находится в наших руках. Нам нужно сделать все для достижения цели», - передает слова нападающего RMC Sport.

После четырех сыгранных туров «россонери» набрали четыре балла и занимают третье место в своем квартете. Отставание от идущего вторым «Зальцбурга» составляет два очка.