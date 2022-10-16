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Лига чемпионов

Жиру: «Судьба путёвки в плей-офф ЛЧ находится в руках «Милана»

16 Октября 2022 • 08:23 Комментировать

Французский центрфорвард «Милана» Оливье Жиру высказался о шансах своей команды побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы были очень огорчены после поражения в матче с «Челси». Теперь у нас огромная мотивация на оставшиеся две встречи групповой стадии. Если победим, то пройдем дальше. Судьба путевки в плей-офф находится в наших руках. Нам нужно сделать все для достижения цели», - передает слова нападающего RMC Sport.

После четырех сыгранных туров «россонери» набрали четыре балла и занимают третье место в своем квартете. Отставание от идущего вторым «Зальцбурга» составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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