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Лига чемпионов

Буффон: «Пенальти Несты шокировал меня»

16 Октября 2022 • 04:53 Комментировать

Легендарный бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился своими воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2003 года, когда туринский клуб проиграл по пенальти «Милану». Решающий удар тогда исполнил Андрей Шевченко, после его успеха «Милан» забрал очередной трофей, но подорвал уверенность Буффона не Шевченко, а предыдущий исполнитель удара - Алессандро Неста.

- Было что-то нереальное в том пенальти. Он пробил, я угадал направление удара и был готов забрать мяч. Но за метр-другой до моих рук мяч резко взмыл вверх, и я словил воздух вместо мяча. Меня это так шокировало, что я был выбит из колеи. И следующий пенальти Шевченко не взял - я не был готов к нему на 100%, - заявил Буффон в интервью pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон Алессандро Неста
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