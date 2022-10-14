Сакки похвалил Спаллетти за работу в «Наполи»

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о работе наставника «Наполи» Лучано Спаллетти.

Сакки сказал La Gazzetta dello Sport, что «Наполи» играет в современный футбол, они показывают какую-то легкость, за это необходимо похвалить Спаллетти, потому что видна рука тренера.

Неаполитанцы могут многого добиться в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, если жребий будет удачный для команды, то они вполне могут добраться до полуфинального раунда, добавил специалист.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков за четыре матча. Далее располагаются «Ливерпуль» (9), «Аякс» (3) и «Рейнджерс» (0).