​Хави предупреждал игроков «Барселоны» об опасности, исходящей от Онана

В среду «Барселона» не смогла обыграть «Интер» (ничья 3:3), и теперь у команды очень мало шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Свой третий гол на «Камп Ноу» «Интер» забил после выноса Андре Онана. Вратарь направил мяч зону на правый фланг, куда побежал Лаутаро Мартинес. Аргентинец сделал красивый диагональный пас на Робина Госенса, и тот точно пробил.

Оказалось, что Хави предупреждал своих футболистов об опасности такой атаки от «Интера». Как сообщат Football Italia, в перерыве между таймами в подтрибунном помещении тренер «Барселоны» сказал футболистам, чтобы они опасались такого выноса от Онана и были внимательны в обороне. Предупреждения Хави не помогли.