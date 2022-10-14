Анри отметил прогресс Вернера в «РБ Лейпциге»

Легендарный французский форвард Тьерри Анри поделился мнением об игре нападающего Тимо Вернера за «РБ Лейпциг». В недавнем матче Лиги чемпионов с «Селтиком» немецкий форвард забил гол и сделал результативный пас.

«Он снова обрел уверенность. Есть футболисты, которым очень нужно чувствовать доверие, тогда они показывают лучшую игру. Не хочу сказать, что Вернера не любили в «Челси», но там он явно находился не своей тарелке. Тогда Тимо был не в лучшей своей форме и принимал много неверных решений», - передает слова Тьерри Talksport.

Напомним, что Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» в минувшее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.