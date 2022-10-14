Линекер рассказал, что поможет «Барселоне» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о положении каталонской «Барселоны» в группе Лиги чемпионов.

«Не пройти групповой этап – это недопустимая ситуация для «Барселоны», которая поставила много летом для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Да, они еще не вылетели из Лиги чемпионов, но им нужно настоящее чудо, чтобы пройти дальше», - приводит слова аналитика Talksport.

За два тура до завершения групповой стадии «сине-гранатовые» набрали четыре очка и занимают третье место. Отставание «Барселоны» от идущего вторым миланского «Интера» составляет три пункта.