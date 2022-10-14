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Лига чемпионов

Линекер рассказал, что поможет «Барселоне» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

14 Октября 2022 • 08:29 Комментировать (2)

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер высказался о положении каталонской «Барселоны» в группе Лиги чемпионов.

«Не пройти групповой этап – это недопустимая ситуация для «Барселоны», которая поставила много летом для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Да, они еще не вылетели из Лиги чемпионов, но им нужно настоящее чудо, чтобы пройти дальше», - приводит слова аналитика Talksport.

За два тура до завершения групповой стадии «сине-гранатовые» набрали четыре очка и занимают третье место. Отставание «Барселоны» от идущего вторым миланского «Интера» составляет три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Линекер
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
14 Октября 2022 в 08:41
помниться кто-то здесь говорил что Барсе по силам выиграть Ла-лигу (ну это понятно конкурент только один) или ЛЧ что весьма маловероятно...
Cruyff
14 Октября 2022 в 08:34
что тут не понятного надо чтобы Интер не выиграл у Виктории, слабо верится в такое
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