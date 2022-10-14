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Александр Мостовой: «Увольнение Хави не исключено» эксклюзив

14 Октября 2022 • 00:22 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Барселоной» и «Интером» (3:3).

«За тем, что это один из лучших, если не лучший матч этого сезона по зрелищности, скрывается то, что «Барселона» почти потеряла шансы на выход из группы. Они провалились в очередной раз. С таким бюджетом, с таким составом, с такими усилениями и покупками это просто недопустимо. После матча «Атлетико» - «Брюгге» я сказал, что «Барселона» тоже может не выиграть. Испанские команды меня насторожили сейчас. «Реал» тоже еле вничью сыграл, но у них дела получше. «Барса» и «Атлетико» провалились, печально, что такое происходит. У команд хорошие составы же. Многое удивляет: «Порту» порвал «Байер» на выезде.

Конечно, недопустимо не выходить из группы для «Барсы». Но Хави не будут трогать, думаю. Единственное, бывает какой-то конфликт. Хави - парень очень авторитетный и с характером. Я сравниваю с тем, каким он работал в Катаре. Он был спокойный и улыбался. А тут взгляды нервные и резкие. В таких командах могут быть разборки внутри. Так что увольнение не исключено. Но я, например, не вижу предпосылок к этому. Есть нюансы. Все играли в футбол, какому-то тренеру нравится один игрок, какому-то - другой. Проблема в том, что в «Барселоне» слишком много хороших игроков», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Мостовой
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