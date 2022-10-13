​Сон – игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон признан лучшим футболистом по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые проходили на этой неделе. Об этом сообщается на страницах официального сайта УЕФА.

Напомним, в среду «Тоттенхэм» на своём поле обыграл немецкий «Айнтрахт» со счётом 3:2. Хынмин Сон стал автором дубля.

На звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов претендовали ещё три футболиста - Омер Ацили («Маккаби»), Симон Миньоле («Брюгге») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 октября.