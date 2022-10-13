Моура считает, что «Тоттенхэм» снова может добраться до финала Лиги чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением, сможет ли лондонский клуб снова дойти до финала Лиги чемпионов.

Моура сказал Mundo Deportivo, что «Тоттенхэм» может сделать это, конечно, матчи в Лиге чемпионов являются сложными, но и «шпоры» сильны. В турнире нужно идти постепенно, первая цель — выход из группы, а потом уже можно будет думать о дальнейших планах, добавил игрок.

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» лидирует в группе D, набрав семь очков после четырех туров.