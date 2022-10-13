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Лига чемпионов

Моура считает, что «Тоттенхэм» снова может добраться до финала Лиги чемпионов

13 Октября 2022 • 19:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Спортинг Л
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26.10 22:00

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением, сможет ли лондонский клуб снова дойти до финала Лиги чемпионов.

Моура сказал Mundo Deportivo, что «Тоттенхэм» может сделать это, конечно, матчи в Лиге чемпионов являются сложными, но и «шпоры» сильны. В турнире нужно идти постепенно, первая цель — выход из группы, а потом уже можно будет думать о дальнейших планах, добавил игрок.

В текущем сезоне 30-летний бразилец принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» лидирует в группе D, набрав семь очков после четырех туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лукас Моура
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