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Лига чемпионов

16-летний футболист стал самым юным игроком «Баварии» в ЛЧ

13 Октября 2022 • 13:11 Комментировать
Виктория Пльзень
2:4
Бавария
окончен

Молодой футболист «Баварии» Пауль Ваннер стал самым юным игроком мюнхенского клуба в истории выступлений в Лиге чемпионов.

Информацию подтверждают социальные сети немецкого гранда. Отметим, что Ваннер не стал самым молодым футболистом в истории главного еврокубка. Это достижение принадлежит молодой звезде дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, вышедшему на поле во встрече против «Зенита» в возрасте 16 лет и 18 дней.

Отметим, что воспитанник мюнхенского клуба Ваннер также является самым юным игроком «Баварии» в истории немецкой Бундеслиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Пауль Ваннер
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