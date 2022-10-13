16-летний футболист стал самым юным игроком «Баварии» в ЛЧ

Молодой футболист «Баварии» Пауль Ваннер стал самым юным игроком мюнхенского клуба в истории выступлений в Лиге чемпионов.

Информацию подтверждают социальные сети немецкого гранда. Отметим, что Ваннер не стал самым молодым футболистом в истории главного еврокубка. Это достижение принадлежит молодой звезде дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, вышедшему на поле во встрече против «Зенита» в возрасте 16 лет и 18 дней.

Отметим, что воспитанник мюнхенского клуба Ваннер также является самым юным игроком «Баварии» в истории немецкой Бундеслиги.

