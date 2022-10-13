Тренер «Виктории»: «Бавария» показала свой класс, наша защита не справлялась с их атакой»

Рулевой «Виктории» Михал Билек высказался о поражении от мюнхенской «Баварии» (2:4) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы провалили первый тайм, пропустив три гола за 25 минут. Соперник продемонстрировал свой класс, наша защита не справлялась с их атакой. Однако во втором тайме мы достойно противостояли «Баварии», сумев забить два безответных гола», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Бавария» добыла 12 баллов и досрочно вышла в плей-офф ЛЧ, а «Виктория» пока не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе.