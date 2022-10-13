Ульрайх: «Бавария» пропустила необязательные голы от «Виктории»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от поединка с чешской «Викторией» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» провела прекрасный первый тайм, он был безупречен в нашем исполнении. После перерыва мы расслабились и пропустили необязательные голы. Конечно, нам хотелось победить всухую. Команде нужно работать над этим», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

После четырех туров группового этапа подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 12 очков и занимают первое место в квартете. Немецкий гранд досрочно гарантировал себе путевку в раунд плей-офф.