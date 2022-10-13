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Лига чемпионов

Хаби Алонсо - о 0:3 от «Порту»: «Этот матч станет для «Байера» уроком»

13 Октября 2022 • 08:35 Комментировать
Байер Л
0:3
Порту
окончен

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий после крупного домашнего поражения от «Порту» (0:3) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нам нужно разобрать этот матч и двигаться вперед. Сейчас нам больно, однако это футбол. Этот поединок станет для нас уроком», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров леверкузенский коллектив занимает последнее место в своем квартете. У подопечных Алонсо осталось два матча на групповом этапе Лиги чемпионов. В пятом туре «фармацевты» на выезде встретятся с мадридским «Атлетико», а затем на домашнем стадионе примут бельгийский «Брюгге».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Хаби Алонсо
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