Хаби Алонсо - о 0:3 от «Порту»: «Этот матч станет для «Байера» уроком»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий после крупного домашнего поражения от «Порту» (0:3) в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Нам нужно разобрать этот матч и двигаться вперед. Сейчас нам больно, однако это футбол. Этот поединок станет для нас уроком», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров леверкузенский коллектив занимает последнее место в своем квартете. У подопечных Алонсо осталось два матча на групповом этапе Лиги чемпионов. В пятом туре «фармацевты» на выезде встретятся с мадридским «Атлетико», а затем на домашнем стадионе примут бельгийский «Брюгге».