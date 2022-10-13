Тренер «Порту» прокомментировал разгром «Байера»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау высказался о победе над леверкузенским «Байером» (3:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был сложный поединок против команды из топ-чемпионата. Хочу поздравить своих подопечных, они отлично проявили себя. У них было отличное отношение к делу и высокий уровень самоотдачи. Горжусь нашей игрой и результатом», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «Порту» набрал шесть баллов и занимает второе место в своей группе. В следующем матче группового этапа «драконы» на выезде встретятся с бельгийским «Брюгге», досрочно гарантировавшим себе путевку в плей-офф.