Алексис Санчес высказался о победе «Марселя» над «Спортингом»

Чилийский нападающий Алексис Санчес, который выступает за «Марсель», высказался о победе над лиссабонским «Спортингом» (2:0) в поединке четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я доволен своим голом и игрой нашей команды. Мы проявили терпение после удаления и старались забить как можно больше голов. У «Марселя» должен быть такой настрой в каждой игре», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

По итогам четыре туров французский клуб с шестью очками занимает второе место в своей группе. В следующем туре группового этапа «Марсель» на выезде померяется силами с немецким «Айнтрахтом».