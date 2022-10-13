«Бавария» в пятнадцатый раз подряд вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла чешскую «Викторию» и гарантировала себе выход в следующий раунд турнира. Великолепную форму команды Юлиана Нагельсманна подтверждает тот факт, что она одержала одиннадцатую победу подряд в групповом раунде самого престижного клубного турнира «старого света», и это - новый рекорд турнира.

Мюнхенцы выходят в плей-офф Лиги чемпионов уже в пятнадцатый раз подряд, и только лишь у одного клуба есть более продолжительная действующая серия - это, конечно же, мадридский «Реал», 20 сезонов подряд в плей-офф.