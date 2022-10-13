Хаби Алонсо потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов для дебютирующего у руля «Байера» тренера

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» потерпел крупное домашнее поражение от португальского «Порту», пропустив три безответных мяча. Это был первый матч в Лиге чемпионов для нового наставника команды Хаби Алонсо, и сложился он не лучшим образом.

Испанец стал седьмым тренером «Байера», который проиграл свой первый матч в Лиге чемпионов, но при этом потерпел самое крупное поражение. Любопытно, что в то же время Алонсо дебютировал в немецкой Бундеслиге с самого крупного успеха для тренера-дебютанта «Байера», но в Лиге чемпионов для него все оказалось наоборот.