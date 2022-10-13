«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла чешскую «Викторию» и гарантировала себе выход в следующий раунд турнира. Великолепную форму команды подтверждает тот факт, что она одержала одиннадцатую победу подряд в групповом раунде самого престижного клубного турнира «старого света», и это - новый рекорд турнира.

В последний раз «Бавария» не выиграла в групповом раунде ЛЧ 1 декабря 2020 года в игре с мадридским «Атлетико», та встреча в испанской столице закончилась со счетом 1:1.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Баварии» предстоит принять дома итальянский «Интер».