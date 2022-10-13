Хави: «Интер» и «Бавария» ошибок не прощают»

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов миланский «Интер» сумел выстоять в матче с «Барселоной», причем итальянская команда была близка к победе, во втором тайме она вышла вперед и дважды вела в счете, но «Барселона» сумела спастись. Игру прокомментировал Хави Эрнандес - наставник «Барселона».

- Все видели, что игроки сражались, они оставили душу на поле. Мя сурово заплатили за свои ошибки. А такие команды, как «Бавария» или «Интер», не прощают подобного. Мы еще не вылетели, но надо подумать о чемпионате, - заявил наставник «Барселоны» в интервью fcinter1908.it.

В следующем, пятом туре группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» сразится на выезде с чешской «Викторией».