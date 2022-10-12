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Лига чемпионов

«Бавария» быстро забила 4 гола «Виктории» и успокоилась

12 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Виктория Пльзень
2:4
Бавария
окончен

«Бавария» гостила у «Виктории» в матче Лиги чемпионов и к 35-й минуте матча решила задачу, забив сопернику четыре гола подряд. Садио Мане реализовал выход один на один с голкипером, Томас Мюллер легко расстрелял ворота после прострела в касание от Кингсли Команда. Лерой Сане пяткой не попал по мячу после острой передачи, но Леон Горецка оказался в нужном месте и уверенно поразил правый угол ворот. Далее Горецка оформил дубль, замкнув проникающий пас к чужим воротам.

Чехи скрасили настроение голами после перерыва, Адам Влканова с линии штрафной здорово пробил в левый угол, а затем Ян Климент с центра штрафной с разворота забил второй гол своей команды.

«Бавария» с 12 очками вышла из группы, ее соперник пока только проигрывал, но сохраняет робкий шанс на Лигу Европы.

Протокол игры  
Виктория Пльзень2:4Бавария
  10'Мане Садио (0:1)
  14'Мюллер Томас (0:2)
  25'Горецка Леон (0:3)
  35'Горецка Леон (0:4)
(1:4) Влканова Адам62'  
(2:4) Климент Ян75'  
Штанек ЙиндрихГавел Милан 46' (Климент Ян ( 46') Гейда ЛукашТижани МохамедЕмелка Вацлав 46' (Голик Либор ( 46') Калвач ЛукашБуха ПавелКопич Ян 25' (Ирка Эрик ( 25') Влканова Адам 81' (Пиларж Вацлав ( 81') Москейра Джон  78'Хори Томаш 46' (Перница Лудек ( 46')
Запасные: Бэсси ФорчунН'Диайе МодуЧермак АлешТврдонь МарианЕдличка Мартин
Ульрайх СвенМазрауи Нуссер  64'Павар БенжаменУпамекано Дайо 70' (Забитцер Марсель ( 70') Станишич ЙосипКиммих ЙозуаГорецка Леон 56' (Гравенберх Райан ( 56') Коман Кингсли 46' (Чупо-Мотинг Эрик ( 46') Сане Лерой 70' (Ваннер Пауль ( 70') Мане СадиоМюллер Томас 28' (Тель Матис ( 28')
Запасные: Мусиала ДжамалJohannes Schenk
12 октября. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).

Видео

0:1. Гол Садио Мане (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Садио Мане (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Томаса Мюллера (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Томаса Мюллера (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Леона Горецка (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Леона Горецка (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:4. Гол Леона Горецка (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:4. Гол Леона Горецка (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Адама Влканова (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:4. Гол Адама Влканова (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:4. Гол Яна Климента (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:4. Гол Яна Климента (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Бавария Виктория Пльзень
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