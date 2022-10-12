«Бавария» быстро забила 4 гола «Виктории» и успокоилась

«Бавария» гостила у «Виктории» в матче Лиги чемпионов и к 35-й минуте матча решила задачу, забив сопернику четыре гола подряд. Садио Мане реализовал выход один на один с голкипером, Томас Мюллер легко расстрелял ворота после прострела в касание от Кингсли Команда. Лерой Сане пяткой не попал по мячу после острой передачи, но Леон Горецка оказался в нужном месте и уверенно поразил правый угол ворот. Далее Горецка оформил дубль, замкнув проникающий пас к чужим воротам.

Чехи скрасили настроение голами после перерыва, Адам Влканова с линии штрафной здорово пробил в левый угол, а затем Ян Климент с центра штрафной с разворота забил второй гол своей команды.

«Бавария» с 12 очками вышла из группы, ее соперник пока только проигрывал, но сохраняет робкий шанс на Лигу Европы.

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