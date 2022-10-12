«Порту» повторно разобрался с «Байером»

«Байер» снова ничего не смог противопоставить «Порту», проведя против «драконов» второй матч за неделю. Вандерсон Галено быстро забил за пиренейцев, на что соперник мог ответить с 11-метровой отметки, но Керем Демирбай сплоховал. А вот Мехди Тареми после перерыва с пенальти смог оформить дубль - 3:0.
«Порту» с 6 очками вышел на второе место, его соперник (3) - последний.
Протокол игры
|6'Галено Вандерсон (0:1)
|53'Тареми Мехди (0:2)
|64'Тареми Мехди (0:3)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон69' (Гложек Адам (69') •Та Джонатан•Инкапье Пьеро• 64'Адли Амин57' (Паулиньо Жозе (57') • 84'Баккер Митчел• 63'Демирбай Керем•Арангис Чарлес•Диаби Мусса88' (Фосу-Менса Тимоти (88') •Хадсон-Одои Каллум69' (Тапсоба Эдмон (69') •Шик Патрик
Запасные: Ломб Никлас•Лунёв Андрей•Азхиль Айман•Амири Надим
Кошта Диогу•Мариу Жоау III 32'46' (Эванилсон (46') •Кардозу Фабиу•Карму Давид•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон•Урибе Матеус85' (Bernardo Folha (85') •Эустакиу Стефен90' (Мартинес Антонио III (90') •Пепе VI•Галено Вандерсон85' (Боржеш Гонсалу (85') • 90'Тареми Мехди90' (Лодер Дэнни (90')
12 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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