«Порту» повторно разобрался с «Байером»

«Байер» снова ничего не смог противопоставить «Порту», проведя против «драконов» второй матч за неделю. Вандерсон Галено быстро забил за пиренейцев, на что соперник мог ответить с 11-метровой отметки, но Керем Демирбай сплоховал. А вот Мехди Тареми после перерыва с пенальти смог оформить дубль - 3:0.

«Порту» с 6 очками вышел на второе место, его соперник (3) - последний.

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