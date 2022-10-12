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«Порту» повторно разобрался с «Байером»

12 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Байер Л
0:3
Порту
окончен

«Байер» снова ничего не смог противопоставить «Порту», проведя против «драконов» второй матч за неделю. Вандерсон Галено быстро забил за пиренейцев, на что соперник мог ответить с 11-метровой отметки, но Керем Демирбай сплоховал. А вот Мехди Тареми после перерыва с пенальти смог оформить дубль - 3:0.

«Порту» с 6 очками вышел на второе место, его соперник (3) - последний.

Протокол игры  
Байер Л0:3Порту
  6'Галено Вандерсон (0:1)
  53'Тареми Мехди (0:2)
  64'Тареми Мехди (0:3)
Градецки ЛукашКоссуну Одилон 69' (Гложек Адам ( 69') Та ДжонатанИнкапье Пьеро  64'Адли Амин 57' (Паулиньо Жозе ( 57'  84') Баккер Митчел  63'Демирбай КеремАрангис ЧарлесДиаби Мусса 88' (Фосу-Менса Тимоти ( 88') Хадсон-Одои Каллум 69' (Тапсоба Эдмон ( 69') Шик Патрик
Запасные: Ломб НикласЛунёв АндрейАзхиль АйманАмири Надим
Кошта ДиогуМариу Жоау III  32' 46' (Эванилсон ( 46') Кардозу ФабиуКарму ДавидЗанузи ЗайдуОтавио ЭдмилсонУрибе Матеус 85' (Bernardo Folha ( 85') Эустакиу Стефен 90' (Мартинес Антонио III ( 90') Пепе VIГалено Вандерсон 85' (Боржеш Гонсалу ( 85'  90') Тареми Мехди 90' (Лодер Дэнни ( 90')
Запасные: Маркано ИванКошта БрунуГруйич МаркоКонсейсау РодригуВерон ГабриэлРамош КлаудиуВенделл Боргес
12 октября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Видео

0:1. Гол Вендерсона Галено (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол Вендерсона Галено (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол с пенальти Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол с пенальти Мехди Тареми (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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