«Тоттенхэм» лишь во второй раз в своей истории забил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» принимает дома немецкий «Айнтрахт», и уже в первом тайме подопечные итальянского специалиста Антонио Конте забили три гола. Такое в истории «Тоттенхэма» случилось во всего лишь второй раз, если говорить о выступлениях в самом престижном клубном турнире Европы.

В первый такое такое удалось «Тоттенхэму» в октябре 2019 года против «Црвены Звезды», причем, что любопытно, тогда в составе «Тоттенхэма» забили те же игроки, что и сегодня - Сон Хынмин дважды, а также Гарри Кейн.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.