Наставник «Аякса»: «Наполи» - самый сильный наш соперник за последние годы»

В четвертом туре группового раунда «Наполи» снова оказался сильнее «Аякса» - после уничтожающих 6:1 в Амстердаме последовали относительно скромные, но уверенные 4:2. Таким образом, «Наполи» одержал четвертую победу кряду в Лиге чемпионов, и уже точно гарантировал себе участие в следующем раунде. Игру прокомментировал Альфред Шредер - главный тренер амстердамского клуба:

- Прежде всего, поздравления «Наполи». Это самый сильный наш соперник за последние годы, но мы сыграли лучше, чем в первом матче. У нас были шансы сделать счет 3:3, но вместо этого получили 2:4. Жаль, но сыграли мы, подчеркну, куда лучше, чем в прошлый раз, - цитирует слова Шредера calcionapoli1926.it.