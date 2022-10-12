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Лига чемпионов

«Бавария» сегодня может установить новый рекорд Лиги чемпионов

12 Октября 2022 • 13:28 Комментировать
Виктория Пльзень
...
Бавария
1 4.40 X 4.20 2 1.62
Через 7 ч. 57 мин.

Мюнхенская «Бавария» в сегодняшнем матче с пльзеньской «Викторией» может установить новый рекорд в Лиге чемпионов. В данный момент на счету команды Юлиана Нагельсманна 10 побед подряд на групповом этапе, если учитывать матчи прошлого и позапрошлого сезона. Такого же результата в своё время добились «Барселона» и мадридский «Реал». Если «Бавария» сегодня выиграет, их серия станет лучшей в истории.

Напомним, в этом сезоне «Бавария» выступает в групповом этапе Лиги чемпионов с такими командами, как «Виктория» Пльзень, каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Мюнхенцы пока лидируют в группе, набрав максимум очков в трёх матчах.

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Бавария
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ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ БАВАРИЯ
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