Гвардиола объяснил, почему до сих пор не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему до сих пор не смог выиграть Лигу чемпионов вместе с английским клубом.

«Причина в мадридском «Реале». Мне хочется выиграть ЛЧ с «горожанами», однако это не навязчивая идея. Это мечта. Нам вполне по силам исполнить ее. Мы полностью осознаем, насколько сильны соперники в Лиге чемпионов и как тяжело ее выиграть. Но хочу подчеркнуть, что я стал тренером «Сити» не ради триумфа в ЛЧ», - приводит слова испанского тренера таблоид Mirror.

Напомним, что «Манчестер Сити» досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.