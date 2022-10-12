Жоау Мариу: «У «Бенфики» есть всё для выхода в плей-офф»

Хавбек лиссабонской «Бенфики» Жоау Мариу высказался о ничейном результате в матче с «ПСЖ» (1:1) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Главный тренер доверил мне право исполнить пенальти. Я понимал, что это очень важный момент, как уже было в матче с «Ювентусом» в Турине. Думаю, у «Бенфики» есть все для того, чтобы выйти в плей-офф», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по итогам четырех туров «Бенфика» и «ПСЖ» набрали по восемь баллов и лидируют в группе Н. Лиссабонцы уступают парижскому гранду по дополнительным показателям.