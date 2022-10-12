Родри - о ничьей «Манчестер Сити»: «Иногда нужно пережить подобный опыт»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри подвел итоги вчерашнего поединка против «Копенгагена» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Иногда нужно пережить подобный опыт. Мы смогли отличиться голом, однако его не засчитали. Не забили пенальти, а затем остались в меньшинстве. По итогу мы набрали один балл и продолжаем двигаться вперед», - передает слова испанского полузащитника пресс-служба УЕФА.

После четырех проведенных туров «Манчестер Сити» набрал десять баллов и занимает первое место в таблице квартета G. Что касается датского коллектива, то скандинавы с двумя очками идут третьими.