«ПСЖ» забивает в 42 матчах подряд на групповом этапе ЛЧ

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимал португальскую «Бенфику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Стоит отметить, что парижский гранд забивает уже в 42-х подряд поединках групповой стадии Лиги чемпионов. Последний раз, когда французам не удалось поразить ворота соперника, датирован ноябрем 2015 года. В том поединке «ПСЖ» потерпел минимальное поражение от мадридского «Реал» со счетом 0:1.

После четырех туров подопечные Кристофа Галтье набрали восемь очков и занимают первое место в своем квартете. В пятом туре «ПСЖ» на своем поле примет «Маккаби».