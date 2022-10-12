Гвардиола объяснил, почему Холанн не сыграл с «Копенгагеном»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, почему норвежский бомбардир Эрлинг Холанн не принял участия в поединке группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0).

«В последнем матче с «Саутгемптоном» Холанн выглядел уставшим. Он не успел полностью восстановиться к игре в Дании. Эрлинг находился не в идеальных кондициях, в связи с чем мы решили не рисковать», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Стоит отметить, что несмотря на ничейный результат, английский коллектив досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.