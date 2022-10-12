Тренер «Бенфики» подвёл итоги матча с «ПСЖ»

Наставник португальской «Бенфики» Роджер Шмидт поделился мнением о ничейном результате в матче с французским «ПСЖ». Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола в матче были забиты с 11-метровой отметки.

«Я горжусь своими подопечными. Мы провели два отличных матча с сильным соперником. Эти матчи многое говорят о нашей команде. «Бенфика» верила в свои силы и не думала сдаваться. У нас отличный менталитет. Ничейный результат справедлив. У нас было мало моментов, но у соперника их тоже не было. Обе команды прекрасно сыграли в защите», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров обе команды набрали по восемь очков и лидируют в таблице своей группы.