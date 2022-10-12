Галтье объяснил, что помешало «ПСЖ» победить «Бенфику»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле не смог одолеть лиссабонскую «Бенфику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Своим мнением по этому результату поделился главный тренер парижан Кристоф Галтье.

«В этом матче защита обеих команд была сильнее атаки. Жаль, что на этот раз наше нападение не смогло показать весь свой класс и создать много моментов. Конечно, у нас были неплохие шансы, но оборона гостей смогла нейтрализовать все наши попытки забить гол», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После четырех туров на счету «ПСЖ» и «Бенфики» по восемь набранных баллов. Парижане опережают португальцев за счет дополнительных показателей.