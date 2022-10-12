Серхио Рамос рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Бенфикой»

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал ничейный результат поединка с лиссабонской «Бенфикой» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Матч прошел в Париже и завершился вничью со счетом 1:1.

«Нам не хватило в этом матче решимости. Именно такие детали влияют на результат. Нам противостоял сильный соперник, они отлично выполнили свой план на игру. Да, мы не смогли победить, но нужно продолжать двигаться дальше. «ПСЖ» по-прежнему лидирует», - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров на счету «ПСЖ» и «Бенфики» по восемь набранных баллов.