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Лига чемпионов

Загребское «Динамо» с «Ред Булл Зальцбургом» выдали боевую ничью

11 Октября 2022 • 23:57 Комментировать
Динамо Загреб
1:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Загребское «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург» провели насыщенный событиями матч Лиги чемпионов. В дебюте гости провели красивую атаку, которую завершил Николас Зайвальд. В конце первого тайма Дарио Шпикич забил из офсайда, а его партнер, Роберт Любичич - по правилам пушечным ударом.

После перерыва Лука Сучич зарядил в перекладину, а Петар Бочкай едва не принес победу хозяевам в компенсированное время, но с штрафного направил мяч в штангу - 1:1. В этой группе совсем ничего не ясно.

Протокол игры  
Динамо Загреб1:1Ред Булл Зальцбург
  12'Зайвальд Николас (0:1)
(1:1) Любичич Роберт40'  
Ливакович ДоминикРистовски Стефан 79' (Мохаррами Садех ( 79') Шутало ЙосипПерич ДиноМишич Йосип 86' (Булат Марко ( 86') Шпикич Дарио 80' (Батурина Мартин ( 80') Иванушец Лука  52' 80' (Бочкай Петар ( 80') Адеми Ариян 67' (Дрмич Йосип ( 67') Любичич РобертПеткович БруноОршич Мислав
Запасные: Марин АнтониоЭмрели МахирСтефульж ДаниэльЗагорац ДаниэльДилавер ЭмирТеофил-Катерин КевинЛауритсен Расмус
Кён ФилиппДедич АмарСоле УмарПавлович Страхиня  90'Ульмер АндреасЗайвальд НиколасГурна-Дуат ЛюкаКьергаард МаурицСучич Лука  90'Сеско Бенджамин 86' (Шимич Роко ( 86') Окафор Ноа 62' (Адаму Чуквубике ( 62')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеДиарра ЮбаБернардо ФернандесВебер МаксимилианМантл НикоВальке АлександрПёнтковски Камиль
11 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).

Видео

Динамо Загреб - Зальцбург. 0:1. Гол Николаса Зайвальда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. 0:1. Гол Николаса Зайвальда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. 1:1. Гол Роберта Любичича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. 1:1. Гол Роберта Любичича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Сучич попадает в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Сучич попадает в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Бочкай сотрясает перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Бочкай сотрясает перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Зальцбург. Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Динамо Загреб Ред Булл Зальцбург
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