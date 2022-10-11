Загребское «Динамо» с «Ред Булл Зальцбургом» выдали боевую ничью

Загребское «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург» провели насыщенный событиями матч Лиги чемпионов. В дебюте гости провели красивую атаку, которую завершил Николас Зайвальд. В конце первого тайма Дарио Шпикич забил из офсайда, а его партнер, Роберт Любичич - по правилам пушечным ударом.

После перерыва Лука Сучич зарядил в перекладину, а Петар Бочкай едва не принес победу хозяевам в компенсированное время, но с штрафного направил мяч в штангу - 1:1. В этой группе совсем ничего не ясно.

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