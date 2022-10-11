Загребское «Динамо» с «Ред Булл Зальцбургом» выдали боевую ничью

Загребское «Динамо» и «Ред Булл Зальцбург» провели насыщенный событиями матч Лиги чемпионов. В дебюте гости провели красивую атаку, которую завершил Николас Зайвальд. В конце первого тайма Дарио Шпикич забил из офсайда, а его партнер, Роберт Любичич - по правилам пушечным ударом.
После перерыва Лука Сучич зарядил в перекладину, а Петар Бочкай едва не принес победу хозяевам в компенсированное время, но с штрафного направил мяч в штангу - 1:1. В этой группе совсем ничего не ясно.
Протокол игры
|12'Зайвальд Николас (0:1)
|(1:1) Любичич Роберт40'
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан79' (Мохаррами Садех (79') •Шутало Йосип•Перич Дино•Мишич Йосип86' (Булат Марко (86') •Шпикич Дарио80' (Батурина Мартин (80') •Иванушец Лука 52'80' (Бочкай Петар (80') •Адеми Ариян67' (Дрмич Йосип (67') •Любичич Роберт•Петкович Бруно•Оршич Мислав
Кён Филипп•Дедич Амар•Соле Умар•Павлович Страхиня• 90'Ульмер Андреас•Зайвальд Николас•Гурна-Дуат Люка•Кьергаард Мауриц•Сучич Лука• 90'Сеско Бенджамин86' (Шимич Роко (86') •Окафор Ноа62' (Адаму Чуквубике (62')
11 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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