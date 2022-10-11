«Бенфика» снова не покорилась «ПСЖ»

После матча в Португалии, где «ПСЖ» довольствовался ничьей с «Бенфикой», казалось, что уж дома французская команда добудет уверенную победу. Но случилось иначе, соперники забили по голу, и то с пенальти (Килиан Мбаппе и Жоау Мариу). Кроме этого запомнился разве что опасный удар с линии штрафной от Фредрика Эурснеса, который все же промахнулся по высоте. В концовке Юлиан Дракслер мог наказать парижан, но после ряда эффектных финтов пробил в противника. Килиан Мбаппе, казалось, забил победный гол, но вне игры.
Ничья 1:1, и команды с 8 баллами остаются лидерами квартета.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан40'
|62'Мариу Жоау (1:1)
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Хакими Ашраф•Витинью II85' (Фабиан Руис (85') •Верратти Марко• 61'Бернат Хуан85' (Мукиэле Норди (85') •Сарабия Пабло 29'74' (Экитик Юго (74') •Мбаппе Килиан•Неймар
Влаходимос Одиссеас•Бах Александр63' (Жилберто Жуниор (63') • 84'Силва Антониу•Отаменди Николас• 21'Гримальдо Алехандро•Флорентину 45'78' (Дракслер Юлиан (78') •Зидан Энцо• 69'Мариу Жоау• 43'Силва Рафа78' (Гонсалвеш Диогу (78') •Эурснес Фредрик•Рамуш Гонсалу77' (Пиньо Родриго (77')
11 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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