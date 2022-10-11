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Лига чемпионов

«Бенфика» снова не покорилась «ПСЖ»

11 Октября 2022 • 23:55 Комментировать (1)
ПСЖ
1:1
Бенфика
окончен

После матча в Португалии, где «ПСЖ» довольствовался ничьей с «Бенфикой», казалось, что уж дома французская команда добудет уверенную победу. Но случилось иначе, соперники забили по голу, и то с пенальти (Килиан Мбаппе и Жоау Мариу). Кроме этого запомнился разве что опасный удар с линии штрафной от Фредрика Эурснеса, который все же промахнулся по высоте. В концовке Юлиан Дракслер мог наказать парижан, но после ряда эффектных финтов пробил в противника. Килиан Мбаппе, казалось, забил победный гол, но вне игры.

Ничья 1:1, и команды с 8 баллами остаются лидерами квартета.

Протокол игры  
ПСЖ1:1Бенфика
(1:0) Мбаппе Килиан40'  
  62'Мариу Жоау (1:1)
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоМаркиньос МаркосДанилу ПерейраХакими АшрафВитинью II 85' (Фабиан Руис ( 85') Верратти Марко  61'Бернат Хуан 85' (Мукиэле Норди ( 85') Сарабия Пабло  29' 74' (Экитик Юго ( 74') Мбаппе КилианНеймар
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 63' (Жилберто Жуниор ( 63'  84') Силва АнтониуОтаменди Николас  21'Гримальдо АлехандроФлорентину  45' 78' (Дракслер Юлиан ( 78') Зидан Энцо  69'Мариу Жоау  43'Силва Рафа 78' (Гонсалвеш Диогу ( 78') Эурснес ФредрикРамуш Гонсалу 77' (Пиньо Родриго ( 77')
Запасные: Араухо ПерейраЖоао ВикторШикинью ФранцискуБрукс ДжонМуса ПетарДиаш ЖильЛейте ЭлтонРистич Михайло
11 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Видео

1:0. Гол с пенальти Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол с пенальти Килиана Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол с пенальти Жоау Мариу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол
Незасчитанный гол Мбаппе (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Бенфика ПСЖ
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
12 Октября 2022 в 00:31
пэ сэ ЖО )))
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