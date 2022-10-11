«Бенфика» снова не покорилась «ПСЖ»

После матча в Португалии, где «ПСЖ» довольствовался ничьей с «Бенфикой», казалось, что уж дома французская команда добудет уверенную победу. Но случилось иначе, соперники забили по голу, и то с пенальти (Килиан Мбаппе и Жоау Мариу). Кроме этого запомнился разве что опасный удар с линии штрафной от Фредрика Эурснеса, который все же промахнулся по высоте. В концовке Юлиан Дракслер мог наказать парижан, но после ряда эффектных финтов пробил в противника. Килиан Мбаппе, казалось, забил победный гол, но вне игры.

Ничья 1:1, и команды с 8 баллами остаются лидерами квартета.

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