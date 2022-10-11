«РБ Лейпциг» в концовке дожал соперников из «Селтика»

«Селтик» играл против «РБ Лейпцига» в попытке зацепиться за шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Шотландцы вначале были острее, Сеад Хакшабанович с острого угла едва не переиграл голкипера, Мэттью О'Райлли и Грэг Тэйлор в одной атаке попадали в каркас ворот. Кёго Фурукаси с нескольких метров зарядил выше. С конца первого тайма уже гости больше активничали и проверяли Джо Харта. На 75-й минуте Андре Силва от лицевой линии набросил мяч на голову Тимо Вернера - 0:1. Вскоре уже Вернер вывел на удар Эмиля Форсберга, и швед мастерски удвоил счет.
«Быки» с 6 очками идут на втором месте, у их соперника один балл.
Протокол игры
|75'Вернер Тимо (0:1)
|84'Форсберг Эмиль (0:2)
Харт Джо•Юранович Йосип•Картер-Викерс Кэмерон•Дженц Мориц•Тэйлор Грэг•О'Райли Мэттью•Хатате Рео 35'66' (Тернбулл Дэвид (66') •Абада Лиэль42' (Форрест Джеймс (42') •Хакшабанович Сеад66' (Муй Аарон (66') •Маеда Даизен80' (Alexandro Bernabei (80') •Фурухаси Кёго66' (Якумакис Георгиос (66')
Бласвих Янис•Симакан Мохамед76' (Хенрихс Бенджамин (76') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид•Айдара Амаду83' (Диалло Абду (83') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик76' (Форсберг Эмиль (76') •Нкунку Кристофер88' (Новоа Уго (88') •Вернер Тимо•Андре Силва76' (Поульсен Юссуф (76')
Запасные: Кампль Кевин•Никкиш Йонас•Ба Сануссу
11 октября. Стадион "Селтик Парк".
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