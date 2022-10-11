«РБ Лейпциг» в концовке дожал соперников из «Селтика»

«Селтик» играл против «РБ Лейпцига» в попытке зацепиться за шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Шотландцы вначале были острее, Сеад Хакшабанович с острого угла едва не переиграл голкипера, Мэттью О'Райлли и Грэг Тэйлор в одной атаке попадали в каркас ворот. Кёго Фурукаси с нескольких метров зарядил выше. С конца первого тайма уже гости больше активничали и проверяли Джо Харта. На 75-й минуте Андре Силва от лицевой линии набросил мяч на голову Тимо Вернера - 0:1. Вскоре уже Вернер вывел на удар Эмиля Форсберга, и швед мастерски удвоил счет.

«Быки» с 6 очками идут на втором месте, у их соперника один балл.

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