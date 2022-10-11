Наставник «Копенгагена» высказался о ничье против «Манчестер Сити»

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о ничье своих подопечных против «Манчестер Сити» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

«Мы бы сыграли с «Сити» вничью и в равных составах, я уверен в этом на сто процентов. Прежде всего, это была командная игра. Я особенно впечатлен тем, как мы смогли перейти от схемы 4-3-3 к расстановке с тремя центральными защитниками. Это была отличная работа тренерского штаба и футболистов», — цитирует молодого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Копенгаген» смог набрать второе очко в текущей кампании Лиги чемпионов, сыграв в нулевую ничью с сильнейшим клубом Англии. На 30-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве после удаления Серхио Гомеса. До красной карточки судья отменил гол Родри из-за игры рукой, а Рияд Марез не смог реализовать пенальти.

