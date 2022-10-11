Гвардиола: «Больше часа отыграли в меньшинстве»

В первом матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» гостил у «Копенгагена», в первом матче подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы забили датскому клубу пять безответных мячей, но вторая игра сложилась для команды куда хуже. «Манчестер Сити» не сумел забить и прервал серию из 23 матчей во всех турнирах, в которых команда неизменно забивала. Ничью своего клуба прокомментировал наставник Хосеп Гвардиола:

- Начало игры было хорошим, но после удаления мы больше часа отыграли в меньшинстве. Получая мяч, мы действовали хорошо, это было очевидно. Мы получили очко и практически квалифицировались. Это тоже хорошо. Сейчас нам надо съездить в Дортмунд и гарантировать себе первое место, - цитирует Гвардиолу BT Sport.