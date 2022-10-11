Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром французского гранда в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов.

Форвард открыл счёт в домашней встрече против «Бенфики», реализовав пенальти на 40-й минуте. Теперь на счету одного из лучших футболистов мира 31 забитый мяч в футболке «ПСЖ» в рамках главного еврокубка. Мбаппе обошёл уругвайца Эдинсона Кавани.

Отметим, что к перерыву подопечные Кристофа Галтье обеспечили себе минимальное преимущество. Победа во встрече четвёртого тура позволит «Пари Сен-Жермен» выйти в плей-офф Лиги чемпионов после сенсационного поражения «Ювентуса» в Хайфе.

